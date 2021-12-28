Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 28 декабря, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Курс доллара снизился на 0,797% и составил 3,111 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,615% и составил 3,525 шекеля за €1.