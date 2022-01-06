В 2021 году в Израиль было импортировано рекордное количество автомобилей

Израиль 6 января 2022 10:37 (UTC+04:00)
В 2021 году в Израиль было импортировано рекордное количество автомобилей

Согласно данным Союза импортеров автомобилей, в 2021 году в Израиль был импортирован 289.291 автомобиль, на 2,5 тысячи автомобилей больше, чем в рекордном до сих пор 2016 году, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Если учесть автомобили, импортированные малыми импортерами и в рамках частного импорта, общее количество новых автомобилей, ввезенных в страну в 2021 году, превышает 300 тысяч.

Лидером продаж остается Hyundai с 43.152 автомобилями, на втором месте – Toyota с 40.844 автомобилями, на третьем – Kia c 39.737 автомобилями. На четвертом месте с большим отставанием – Skoda с 18.628 автомобилями. Замыкает первую пятерку Mazda с 15.051 автомобилем.

Если продажи корейских и японских автомобилей выросли на 28%-58%, то продажи европейского лидера – только на 4%.

За год в страну был везен 10.211 электромобиль, из которых 6.299 электромобилей приходятся на долю Tesla.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
ЗАО &quot;Азербайджанское каспийское морское пароходство&quot; объявило тендер
ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" объявило тендер
Туркменский госконцерн объявил тендер на демонтаж неиспользуемых промышленных объектов
Туркменский госконцерн объявил тендер на демонтаж неиспользуемых промышленных объектов
Туркменский госконцерн закупит оборудование
Туркменский госконцерн закупит оборудование
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Туркменское предприятие перевыполнило план по производству экстракта корня солодки Бизнес 11:29
В результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали свыше тысячи человек Казахстан 11:25
"Газпром" и турецкая компания Botas заключили новый контракт на четыре года Россия 11:22
Грузия сократила импорт турецкого цемента более чем на четверть Грузия 11:21
Коллективные миротворческие силы ОДКБ переброшены в Казахстан Казахстан 11:19
В Узбекистане кредитование промышленности за год выросло более чем на 15% Узбекистан 11:09
В Казахстане обеспечат восстановление работы банков и финорганизаций Казахстан 11:07
TAP сыграл решающую роль в рекордном потреблении газа в Италии в 2021 г. Энергетика 11:05
В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:03
В Баку столкнулись 3 автобуса, есть пострадавший (ВИДЕО) Происшествия 11:02
В Казахстане создадут следственную спецгруппу для выявления причин произошедших событий Казахстан 10:58
Сотни европейских фашистов отправлялись в Армению, чтобы присоединиться к марионеточным силам во время второй Карабахской войны - New Eastern Europe Политика 10:56
ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" объявило тендер Тендеры 10:42
Стоимость азербайджанской нефти превысила $84 за баррель Энергетика 10:39
В 2021 году в Израиль было импортировано рекордное количество автомобилей Израиль 10:37
Туркменский госконцерн объявил тендер на демонтаж неиспользуемых промышленных объектов Тендеры 10:27
Официальный курс маната к мировым валютам на 6 января Экономика 10:22
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил поддержку Казахстану Казахстан 10:20
В SOCAR назвали объем нефти, прокачанной по трубопроводу Баку–Супса Энергетика 10:19
В Азербайджане названа дата выплаты пенсий за январь Экономика 10:17
Назначен председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Казахстан 10:16
Лица AccessBank: Кёнюль Курбанова, Глава филиала «Бакиханов»: «Такие назначения служат очень хорошей мотивацией для сотрудников» (ФОТО) Экономика 10:15
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены Премией NETTY-2021 (ФОТО) Общество 10:13
Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США США 10:06
ИКГФ Азербайджана в 2021 г. выдал более 5 тыс. ипотечных кредитов Экономика 10:00
Что даст Азербайджану газовый своп с Ираном и Туркменистаном? – АНАЛИЗ Энергетика 09:57
Десятки участников ночных беспорядков в Алматы ликвидированы Казахстан 09:54
Михаил Гусман о советнике президента США по национальной безопасности в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО) В мире 09:34
Рост ВВП Азербайджана в 2022 г. составит 4,5% - Газпромбанк Экономика 09:31
На юго-востоке Туркменистана расширят посевы картофеля Бизнес 09:31
В Казахстане работа банков и фондовой биржи временно приостановлена Казахстан 08:44
В Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми Казахстан 08:25
Первый турецкий электромобиль представили в США Турция 07:43
В ООН заявили об ухудшении гуманитарной ситуации в Афганистане Другие страны 07:11
В Пентагоне сообщили, что министр обороны работает, несмотря на ковид США 06:34
В Турции сокращен срок карантина для инфицированных Турция 05:42
Назван убивающий раковые клетки продукт В мире 05:07
Стоимость урана выросла на 8% на фоне протестов в Казахстане Казахстан 04:27
КНДР заявила об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты Другие страны 03:50
Власти продолжат обеспечивать права граждан и безопасность иностранцев - МИД Казахстана Казахстан 03:04
Миротворцы ОДКБ в Казахстане обеспечат безопасность объектов и инфраструктуры Казахстан 02:34
Посольство Азербайджана в Казахстане обратилось к гражданам Общество 01:46
Совет ОДКБ решил направить Коллективные миротворческие силы организации в Казахстан Казахстан 01:39
Цена на биткоин начала падать на фоне ситуации в Казахстане Казахстан 01:22
Информация о перебоях со светом и водой не соответствует действительности – акимат Алматы Казахстан 01:06
Назначен новый зампред КНБ - директор Службы специального назначения «А» Казахстана Казахстан 00:50
Информацию о захвате террористами Военного института сухопутных войск опровергли в Алматы Казахстан 00:39
Сменился начальник Службы охраны Президента Казахстана Казахстан 00:34
Первый грузовой поезд по маршруту Исламабад - Тегеран - Стамбул достиг Анкары Турция 00:26
Главы стран ОДКБ начали консультации в связи с обращением президента Казахстана Казахстан 00:19
При проведении спецоперации в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих Казахстан 00:15
Назначен глава Службы государственной охраны Казахстана Казахстан 00:11
В результате спецоперации в Алматы освобожден аэропорт Казахстан 5 января 23:51
МВД Казахстана назвало потери среди правоохранителей Казахстан 5 января 23:48
Антитеррористическая спецоперация началась в Алматы Казахстан 5 января 23:33
Глава Комитета национальной безопасности Казахстана освобожден от занимаемой должности Казахстан 5 января 23:20
Президент Казахстана обратился в ОДКБ в связи с ситуацией в стране Казахстан 5 января 22:59
Семь человек пострадали из-за схода поезда с рельсов в Южной Корее В мире 5 января 22:36
Windows взломали через уязвимость девятилетней давности В мире 5 января 22:13
На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения Казахстан 5 января 21:45
В Анкаре откроется центр разработки отечественных самолетов Турция 5 января 21:28
Названа дата первой встречи спецпредставителей Армении и Турции Турция 5 января 20:53
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о ранении группы военнослужащих Политика 5 января 20:39
В Азербайджане будут организованы аукционы по приватизации Экономика 5 января 20:04
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за декабрь Общество 5 января 19:42
AZAL отменяет рейсы в Алматы Общество 5 января 19:35
Азербайджанские мастера искусства приняли участие в Expo Dubai 2020 (ФОТО/ВИДЕО) Общество 5 января 19:33
Новый проект стратегии развития Азербайджана предусматривает четыре основных изменения в экономике страны - Микаил Джаббаров Экономика 5 января 18:52
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и ABADA расширяют выход местных автоперевозчиков на международный рынок грузоперевозок Транспорт 5 января 18:33
Казахстан сократил поставки нефтепродуктов в Грузию Грузия 5 января 18:26
Директор Русской драмы Адалет Гаджиев подвел итоги 2021 года и поделился ближайшими планами на 2022 год Интервью 5 января 18:21
Художница из Азербайджана и Германии отмечена призом Олимпийских игр в области искусства (ФОТО) Культура 5 января 17:53
В Азербайджане с начала 2022 г. аннулированы скидки на перевозку определенных грузов ж/д транспортом - АЖД Экономика 5 января 17:39
Meta оспорит решение британского регулятора о необходимости продажи сервиса Giphy США 5 января 17:37
Президент Казахстана вступает в должность председателя Совета безопасности Казахстан 5 января 17:35
Предприятие из Туркменистана экспортирует пластмассовые плиты Бизнес 5 января 17:10
Будут организованы "Маршруты Победы" в Карабах - председатель Государственного агентства по туризму Экономика 5 января 17:04
Правительство Азербайджана делает все необходимое для минимизации последствий роста цен - министр Экономика 5 января 16:57
Финансовые результаты четырех крупных госкомпаний, в том числе SOCAR, значительно улучшились - министр Экономика 5 января 16:50
ОПЕК+ обеспечивает необходимую стабильность и предсказуемость на рынке нефти – французский эксперт Энергетика 5 января 16:45
Экономика Азербайджана близка к восстановлению на допандемическом уровне - Микаил Джаббаров Экономика 5 января 16:45
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 5 января 16:40
В Азербайджане выявлены еще 553 случая заражения коронавирусом, вылечились 736 человек Общество 5 января 16:34
В районе аэропорта Багдада предотвратили ракетную атаку на военный лагерь Арабские страны 5 января 16:25
Туркменский госконцерн закупит оборудование Тендеры 5 января 16:04
Министр здравоохранения Израиля объявил об изменении порядка проверок на коронавирус Израиль 5 января 15:59
В Азербайджане значительно сократилось число обращений в скорую помощь в связи с коронавирусом Общество 5 января 15:51
В Чехии флюрона-штамм зафиксировали еще весной 2020 года Европа 5 января 15:46
В праздничные дни в Баку было до 3 300 вызовов скорой помощи Общество 5 января 15:38
SOFAZ увеличил объем реализованной на аукционах валюты более чем на 55% Энергетика 5 января 15:25
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане Общество 5 января 15:24
Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством Политика 5 января 15:11
Турция внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане Турция 5 января 15:06
TBC Capital оценил показатели экономического роста Грузии Грузия 5 января 14:57
Фермерское хозяйство на западе Туркменистана намерено увеличить поголовье крупного рогатого скота Бизнес 5 января 14:53
Для детей шехидов и ветеранов Отечественной войны представлена новогодняя программа (ФОТО) Социум 5 января 14:51
Сторонники беспорядков препятствуют работе скорой помощи - комендатура Алматы Казахстан 5 января 14:46
Федерация гимнастики Азербайджана готовится к проведению национальных соревнований Общество 5 января 14:46
ПО "Азеригаз" об обнулении показателей газовых счетчиков Общество 5 января 14:35
Названы самые популярные мобильные устройства на рынке Азербайджана ИКТ 5 января 14:32
Все новости