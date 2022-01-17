Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 17 января, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара снизился на 0,193% и составил 3,105 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,620% и составил 3,544 шекеля за €1.