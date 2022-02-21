Министр экономики и промышленности Израиля прибыла в Марокко для укрепления отношений

Израильский министр экономики и промышленности Орна Барбивай прибыла в Марокко с трехдневным рабочим визитом для укрепления отношений между двумя странами, Trend со ссылкой на ТАСС.

В понедельник она подпишет в Рабате двустороннее соглашение о сотрудничестве, предусматривающее укрепление экономических и коммерческих связей между Марокко и Израилем.

Кроме того, Барбивай проведет ряд встреч с членами марокканского правительства - министром экономики, финансов и административной реформы Надией Фаттах Аляуи, министром промышленности и торговли Риядом Меззуром, министром по вопросам экономической интеграции, малого бизнеса, занятости и подготовки кадров Юнесом Секкури.

Как ожидается, помимо Рабата израильский министр также посетит Касабланку и Марракеш. По мнению наблюдателей, визит Барбивай призван способствовать дальнейшему развитию и расширению отношений между Израилем и Марокко.

Страны нормализовали отношения в декабре 2020 года. Тогда они решили "немедленно возобновить полные официальные контакты между марокканскими и израильскими коллегами, установить полные дипломатические, мирные и дружественные отношения".

С тех пор североафриканское королевство посетил ряд официальных лиц из Израиля, включая главу МИД Яира Лапида (в августе 2021 года) и министра обороны Бени Ганца (в ноябре 2021 года). Во время визита Лапида в Рабате было открыто бюро по связям (дипломатическое представительство) Израиля в Марокко.