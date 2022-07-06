Израиль возобновляет работу торгпредства в Турции

Работа торгового-экономического представительства Израиля в Турции будет возобновлена с 1 августа. Об этом сообщила министр экономики Израиля Орна Барбивай, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава ведомства отметила, что данный шаг отражает нацеленность Израиля на углубление экономических связей с Турцией.

Она добавила, что в ближайшее время планируется организовать первую за последнее десятилетие совместную турецко-израильскую экономическую конференцию.

Согласно заявлению Минэкономики Израиля, возобновление деятельности представительства в Стамбуле затронет около 1 540 израильских компаний, экспортирующих в настоящее время продукцию на турецкий рынок, и будет способствовать укреплению их деловой активности на этом рынке.

Отмечается, что Турция является четвертым по важности торговым партнером для израильской экономики.

Между Израилем и Турцией существует соглашение о зоне свободной торговли. Документ вступил в силу 1 мая 1997 года.