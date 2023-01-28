Премьер Израиля анонсировал "немедленные действия" после теракта в Восточном Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принял решение о незамедлительных действиях в ответ на теракт в Восточном Иерусалиме, жертвами которого стали семь человек, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Он сообщил журналистам, что провел оценку в области безопасности и принял решение о "немедленных действиях, принятие которых начнется нынешней ночью".

При этом премьер отказался привести детали решения, сказав, что Израиль будет действовать "решительно и хладнокровно". Он также предостерег общественность от самосуда.