Израильские военные изъяли на границе с Египтом партию наркотиков на $14,2 млн

Военнослужащие Армии обороны Израиля предотвратили попытку контрабанды крупной партии наркотиков с территории Египта. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба израильской армии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел 5 февраля 2023 года. "Военнослужащие заметили трех подозреваемых при попытке контрабанды наркотиков из Египта на израильскую территорию в районе ответственности региональной бригады "Йоав" (ответственна за территориальную оборону сухопутной границы в районе города Эйлат - прим. ТАСС). Прибывшие на место происшествия военнослужащие совместно с сотрудниками полиции предотвратили попытку контрабанды, задержали подозреваемого и изъяли у него 120 кг наркотиков на сумму около 50 млн шекелей (около $14,2 млн - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении военных. Силовики также конфисковали автомобиль, принадлежавший контрабандистам.

В пресс-службе добавили, что "конфискованные наркотики и задержанный подозреваемый переданы сотрудникам израильской полиции для дальнейших разбирательств".