Президент Израиля поздравил лидеров мусульманских стран с Рамазаном

Президент Израиля Ицхак Герцог провел телефонные разговоры с некоторыми лидерами мусульманских стран, поздравив их с наступающим священным месяцем Рамазан. Об этом сообщила во вторник канцелярия главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, за последние дни глава еврейского государства поговорил с королями Бахрейна и Иордании Хамадом бен Исой Аль Халифой и Абдаллой II, президентами ОАЭ и Турции Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и Тайипом Эрдоганом, палестинским лидером Махмудом Аббасом, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, Герцог созвонился с президентом Сенегала Маки Салем и лидером Албании Байрамом Бегаем.

"В своих телефонных разговорах с этими лидерами президент выразил надежды на мир и стабильность в регионе и пожелал им и их народам Рамазана, который бы принес им мир, счастье и здоровье", - говорится в сообщении канцелярии.

Кроме того, израильский президент направил письменные поздравительные послания королю Марокко Мухаммеду VI и президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси. "Священный месяц Рамазан прославляет ценности, которые очень близки моему сердцу. Эти ценности - любовь к соседу, благотворительность и поддержка слабых, терпимость в беседе - являются основополагающими ценностями, которые я постоянно отстаиваю. В момент, когда вы вступаете в этот месяц, я молюсь, чтобы мы вместе смогли предпринять совместные шаги на пути мира и в следующем году", - написал Герцог в своем послании, выдержки из которого привела президентская пресс-служба.