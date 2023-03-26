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Нетаньяху снял с должности министра обороны

Израиль Материалы 26 марта 2023 22:09 (UTC +04:00)
Нетаньяху снял с должности министра обороны

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял в воскресенье с должности министра обороны Йоава Галанта. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией израильского премьера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял сегодня вечером решение отстранить от должности министра обороны Йоава Галанта", - указывается в тексте.

Галант выступил вечером 25 марта со специальным заявлением, в котором высказался за приостановку судебной реформы, вызвавшей многочисленные протесты в стране. Он предупредил, что возникший из-за этого в обществе раскол уже проникает в ряды израильской армии и это создает угрозу национальной безопасности.

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