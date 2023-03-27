Нетаньяху обсудил с министрами приостановку судебной реформы

БАКУ /Trend/ - В аппарате премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоялись обсуждения о возможной приостановке судебной реформы, сообщает Trend со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

Во встрече приняли участие министр юстиции Ярив Левин, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, министр образования Йоав Киш и министр финансов Бецалель Смотрич.

Согласно источникам газеты, Дермер и Киш посоветовали премьер-министру остановить принятие закона. Однако Левин продолжил попытки убедить Нетаньяху не приостанавливать реформу.

Отмечается, что в понедельник в кабинете премьер-министра Биньямина Нетаньяху также состоится встреча лидеров коалиционных партий.

Напомним, что в воскресенье Нетаньяху объявил о решении отправить министра обороны Йоава Галанта в отставку. Это произошло после того, как в субботу Галант выступил со специальным обращением к согражданам, в котором высказался за приостановку обсуждения в парламенте судебной реформы, вызвавшей протесты оппозиции.

После отставки министра обороны в разных городах страны начались акции протестов.