Президент Израиля призвал остановить процесс принятия судебной реформы

БАКУ /Trend/ - Президент Израиля Ицхак Герцог в понедельник обратился к премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, а также членам правительства и коалиции с призывом остановить процесс принятия судебной реформы.

Как передает Trend, об этом Герцог написал на своей странице в Twitter.

По его словам, безопасность, экономика, общество - все под угрозой.

"Ради единства с народом Израиля, ради возложенной на нас ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс.

Я призываю глав всех фракций Кнессета, как коалиционных, так и оппозиционных, поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления. Опомнитесь сейчас же! Это не политический момент, это момент лидерства и ответственности", - написал он.

Напомним, что в воскресенье Нетаньяху объявил о решении отправить министра обороны страны Йоава Галанта в отставку. Это произошло после того, как в субботу Галант выступил со специальным обращением к согражданам, в котором высказался за приостановку обсуждения в парламенте судебной реформы, вызвавшей протесты оппозиции.

После отставки министра обороны в нескольких городах Израиля начались массовые протесты.