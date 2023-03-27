Нетаньяху заявил о намерении приостановить судебную реформу

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник главе действующей правительственной парламентской коалиции, что намерен объявить о приостановке продвижения судебной реформы. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, отмечая, что премьер сделал это заявление после совещания с руководителями парламентских фракций партий, входящих в кабмин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее, по данным радиостанции, министр финансов и лидер входящей в правительственную коалицию партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич информировал, что не будет продолжать возражать против временной приостановки реализации судебной реформы. Вместе с тем министр национальной безопасности и лидер партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир угрожал в понедельник развалить коалицию в случае, если будет сделана пауза в реформировании судебной системы.

Официальное заявление премьера было запланировано на 10:00 мск, но до сих пор откладывается.