Нетаньяху созвал срочное совещание с силовиками после обстрела Израиля со стороны Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал в четверг оперативное совещание с участием руководителей силовых структур страны, сообщила канцелярия главы правительства. Совещание созвано после того, как ранее в четверг северные районы страны подверглись ракетному обстрелу со стороны территории Ливана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху регулярно получает информацию о происходящем и проведет оперативное совещание с руководством системы безопасности", - говорится в сообщении канцелярии.

Провести срочное совещание после случившегося распорядился и министр обороны страны Йоав Галант, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. "Министр обороны Йоав Галант получил доклад о подробностях последних событий в сфере безопасности на северной границе Израиля и дал первоначальные директивы начальнику штаба Армии обороны Израиля и расширенному кругу [руководителей] оборонных структур. Министр скоро проведет совещание по оценке ситуации со старшими должностными лицами оборонных структур", - говорится в сообщении.