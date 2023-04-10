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Нетаньяху сообщил, что отстраненный министр обороны Израиля останется на своем посту

Израиль Материалы 10 апреля 2023 22:08 (UTC +04:00)
Нетаньяху сообщил, что отстраненный министр обороны Израиля останется на своем посту

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Израильский министр обороны Йоав Галант сохранит свою должность, несмотря на то что ранее он был отправлен в отставку за высказывания о судебной реформе в Израиле, противоречившие курсу правительства. Об этом заявил в понедельник премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время телеобращения к нации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В эти дни мы [с Галантом] работаем вместе 24 часа в сутки на всех фронтах. Перед нами серьезные задачи. Между нами были разногласия, даже серьезные разногласия по нескольким вопросам, но я решил отложить это в сторону. Галант остается на своем посту, мы будем продолжать работать вместе ради безопасности граждан Израиля", - заявил премьер.

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