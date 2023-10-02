О развитии отношений между Саудовской Аравией и Израилем

БАКУ/Trend/ - Площадка ООН, как и всегда стала местом, где пытаются «одним выстрелом убить двух зайцев»! Любое выступление с трибуны ООН сразу находит отклик у тех, кому оно предназначалось, а ответная реакция, позволяет тут же в кулуарах скоординировать и свою политику и свою риторику в переговорном процессе. Особенно в том случаи, если одним из интересантов, является администрация США.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в статье, оубликованной на сайте Института Исследования Информационных Войн (Израиль).

В данном контексте особое внимание занимает возможная сделка по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, в которой исходя из текущего момента , очень заинтересованно и США. Не для кого не секрет, что соглашение о нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля может быть согласовано и подписано через 9–12 месяцев, как раз под выборы в США, что было бы прекрасным подарком для администрации Байдена.

Однако пытаясь проанализировать возможное развитий событий на основании публикаций, даже в заслуживающий уважения центральных СМИ мира, не стоит и забывать, что все они так или иначе «обслуживают» чьи-то интересы, то ли свои, то ли правительства, с которым они дружат или временно «не дружат» поддерживая оппозицию. Даже в одной стране, противоречие интересов, приводит к тому, что по одному и тому же факту, выходят два противоречивых материала. А если в процессе задействовано несколько стран, то количество мнений растет в геометрической прогрессии, так как философский спор : «стакан наполовину полон или наполовину пуст» имеет бесконечное число интерпретации.

Даже в том же Израиле, одна из центральных газет «Ха-Арец» вышла с материалом «Четыре ложные предпосылки относительно позиции США по сделке с Саудовской Аравией» поясняющие читателям, что в самом деле сделка не представляет для США значительного интереса. И главное, что Израиль в этой сделке вообще младший партнер, так как точки зрения Белого дома она является двусторонней – американо-саудовской. Естественно, что оппозиционно настроенная к премьер-министру Израиля газета, не могла не описать эти события по-другому. И это прекрасно понимают в Израиле, но явно не понимают в мире. При этом подобного типа публикации принципиально искажающие происходящие события есть и в США и в других регионах мира, живущих собственными интересам.

Понимая данное положение дел, давайте все же попытаемся проанализировать возможное развитее событий. Так именно позиция КСА как нейтралитет и отказ от поддержки антироссийских санкций и собственная энергетическая политика, несмотря на давление и просьбы со стороны США, привела к тому, что у американцев появился такой интерес к продвижению сделки КСА с Израиле. И это очень хорошо понимают в КСА, которые выставили американцам счет за возможную нормализацию с израильтянами, который включает в себя три главных вопроса, волнующих правящую династию. Это гарантии безопасности, мирная ядерная программа и естественно палестинский вопрос. При всей его мало значимости Эр-Рияд не может оставаться от него в стороне, хотя поддержка палестинцев давно уже стала для арабских монархий лишь пропагандистским штампом. Но положение обязывает.

Как это будет выглядеть на практике, сумеют ли в Вашингтоне убедить Нетаньяху пойти на это, и что он потребует от американцев взамен – еще предстоит увидеть. Пока «палестинцы» — это самый сложный пункт прайс-листа, который саудиты выставили США за свою сделку с Израилем.

Что примечательно, ни еврейское государство, ни саудиты не стремятся форсировать сделку. Более того, обе стороны стараются тщательно проработать все ее детали и вовлечь в процесс ее подготовки как можно большее количество игроков – от Вашингтона до Пекина.

В Эр-Рияде, как и в Израиле, четко понимают, что «поспешишь – мир насмешишь». Уже есть горький опыт сделки с Ираном, которая, за исключением открытия посольств, никаких серьезных последствий не принесла и архитектуру безопасности региона нисколько не упрочила, а как бы даже не наоборот. Да и первая «зерновая» сделка подписанная буквально на коленке, так же не принесла успеха ее участниками. Поэтому сейчас подходят к вопросу без спешки, но с максимальной методичностью, пытаясь проговорить все варианты возможных шагов и их последствий.

При этом необходимо констатировать главное: принципиальных противоречий между израильтянами и саудитами не осталось. Хотя теперь Эр-Рияду нужно продать эту сделку на своей «улице», то есть внутренней аудитории, представив ее как масштабную дипломатическую победу. Не стоит и забывать, что несмотря на абсолютную королевскую власть и полное отсутствие официальной оппозиции, тем не менее королевству, так же приходится обращать внимание на «общественное» мнение своих граждан, что бы не создавать себе дополнительных проблем. И здесь саудитам нужна поддержка Вашингтона. А поскольку эта сделка принципиально важна для администрации Байдена, и именно они ее усиленно продвигают, то пусть за нее и платят, решили в саудовской столице.

В то же время и в Вашингтоне и в Тель-Авиве, понимают весь пропагандистки эффект от сделке КСА с Израиле, ведь после ее подписания, практически все остальные страны арабского мира, что не находятся в прямой военной конфронтации с Израилем, будут готовы «морально» подписать договор о дружбе с бывшим сионистским «врагом».

Существует достаточно обоснованное предположение, что торг с Вашингтоном будет продолжаться вплоть до визита Нетаньяху в Китай, который запланирован на конец нынешнего года. Обычно прекрасно информированная South China Morning Post пишет, что израильский премьер мог бы обратиться к Пекину за посредническими услугами в оформлении сделки с Саудовской Аравией. Именно Китай выступал брокером мартовского договора между Эр-Риядом и Тегераном.

Но все это за закрытыми дверями. Публично премьер-министр Нетаньяху и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан, выступая с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сделали несколько противоречивые заявления. Хотя скорее всего каждый из них выступал именно для своей «домашней» аудитории.

Премьер-министр Нетаньяху сделал грядущее соглашение в Саудовской Аравией главной темой своей речи с трибуны ООН, и правительство делает экстраординарные «жесты доброй воли» в сторону Эр-Рияда. Нетаньяху объявил, что мир на Ближнем Востоке достижим и без палестинского государства, и лично благодарил за это кронпринца Мухаммеда ибн Салмана.

Принц Фейсал ибн-Фархан провозгласил в ответ с трибуны ООН, что для установления мира на Ближнем Востоке необходимо «ускорить нахождение всеобъемлющего и справедливого решения палестинского вопроса на основе решений ООН и арабской мирной инициативы, гарантировать создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме». В речи саудовского министра иностранных дел израильские журналисты не услышали ни одного упоминания об Израиле. Впрочем, отсутствие упоминаний в данном контексте уже можно рассматривать как «жест доброй воли».

При этом постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, нарушая субботу, отправил израильского представителя присутствовать при выступлении ибн Фархана. МИД Израиля опубликовал в Твиттере пост, появление которого было бы невозможно в сентябре прошлого года и даже еще месяц назад, – Израиль поздравил Саудовскую Аравию с Национальным днем.

Стоит отметить и изменившуюся позицию ПА, так лидер палестинской автономии Абу-Мазен решил не плыть против течения и согласился не требовать создания палестинского государства немедленно. Именно это смягчило позицию Саудовской Аравии на переговорах с США по нормализации с Израилем и приблизило возможность исторического соглашения. Новая позиция палестинцев была сформулирована после того, как Абу Мазен пришел к выводу, что он совершил серьезную ошибку, выступив против Авраамовских соглашений, и что палестинцам лучше добиваться координации позиций с Мухаммедом бин Салманом, вместо того чтобы рисковать противостоянием с ним.

В пакете требований ПА есть такие, которые будут абсолютно неприемлемы для ультраправых членов израильского кабинета. В частности, Абу-Мазен требует полного замораживания строительства в новых поселениях и перевода территорий «С» (а это около 60% территории Иудеи и Самарии) под полный контроль ПА. Лидер ПА потребовал от Саудовской Аравии, чтобы в соглашениях Восточный Иерусалим назывался будущей столицей палестинского государства.

У палестинцев есть требования к США и всему международному сообществу: они хотят получить полное членство в ООН, вновь открыть представительство ООП в Вашингтоне и американское консульство в Восточном Иерусалиме.

В итоге общий список требований, которые саудовцы передали американскому правительству по палестинскому вопросу, может стать минным полем, когда достигнет стола правительства для обсуждения. Коалиционные партнеры Нетаньяху- лидеры «Религиозных сионистов» уже заявили, что не дадут мандата на заключение соглашения, которое поведет Израиль «по пути Осло» с палестинцами.

По итогам своего выступления на Генассамблее ООН Нетаньяху дал большое интервью ведущему журналисту канала Fox News Брету Байеру . Он заявил, что появилось окно возможностей для нормализации с Саудовской Аравией. «Это ближайшие месяцы. Если мы этого не сделаем, то перспектива нормализации отодвинется на годы… Я думаю, что три лидера — президент США Байден, наследный принц Мухаммед ибн-Салман и Израиль под моим руководством — сильно хотят добиться результата, и это увеличивает вероятность успеха», – сказал Нетаньяху.

Отвечая на вопрос о разногласиях в коалиции по вопросу о нормализации с Эр-Риядом, Нетаньяху сказал, что «все сядут в лодку соглашения». При этом Нетаньяху, явно для «американской» аудитории ,особо подчеркнул свои возможности заявив, что: «Коалиция — это не вопрос. Важно, что я считаю важным. Не Ликуд присоединился к ним, а они к Ликуду. Есть споры, но мы может преодолеть разногласия и добиться прорыва».

Израильские СМИ обращают внимание на то, что Нетаньяху дал интервью не им, а иностранному каналу. Естественно, он явно хотел, чтобы его «возможности» управлять процессами у себя на родине, были услышана и поняты в Вашингтоне.

Однако стоит отметить, что несмотря на бравые заявления Нетаньяху, о возможном прогрессе в отношениях с Саудовской Аравией, в Израиле существует опасения, что это соглашение вновь потребует территориальных уступок . При этом не исключено, что крайне правые партии выйдут из правительства Нетаньяху в случае заключения соглашения о нормализации с уступками палестинцам. Как избиратели относятся к возможности вхождения в правительство оппозиционных партий? В целом по стране большая часть (44%) против, и только 30% поддержали бы создание правительства национального единства. Стан Нетаньяху раскололся наполовину: 46% за и 46% против.

Опросы последних месяцев показывали, что коалиция Нетаньяху проиграет выборы, если они состоятся сегодня. И хотя это маловероятно, но сторонники оппозиции явно предпочитают правительству единства новые выборы, что естественно, сплотит коалицию, а вместе с тем сделает не возможным решением большую часть требований СА по палестинскому вопросу.

При этом не стоит и забывать, что на базовый треугольник интересантов США, Израиль и КСА, давит слишком много дополнительных независимых друг от друга обстоятельств. Таких как-то война на Украине, иранская ядерная программа, региональные войны и даже новые транспортные проекты Индии, Китая и России в регионе, что практически ежедневно нивелирует и корректирует ситуацию вокруг переговорного процесса. И при этом, каждое из этих событий, пресса в угоду «интересантов» выдает в той или иной интерпретации, что еще более запутывает ситуации.

Хотя как говорят на востоке : «Собака лает , а караван идет». Так что несмотря на все происходящее, где-то за закрытыми дверями идут переговоры, которые возможно приведут в обозримом будущем к новому миропорядку на Ближнем Востоке.