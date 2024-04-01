Израиль предложил ООН упразднить БАПОР

БАКУ /Trend/ - Израиль предложил ООН упразднить Ближневосточное агентство по делам палестинских беженцев на Ближнем Востоке (БАПОР) и передать его полномочия другому агентству, сообщили источники в ООН, передает Trend.

Согласно информации, израильская инициатива предполагает перевод сотрудников БАПОР в одно из других агентств ООН, например, во Всемирную продовольственную программу.

Сообщается, что гуманитарные работники ООН убеждены, что только БАПОР имеет ресурсы и авторитет для доставки продовольствия в сектор Газа, и что любая попытка упразднить агентство по политическим мотивам будет иметь катастрофические последствия.