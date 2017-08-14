В Мали при атаке на лагерь миссии ООН погибли два человека

14 августа 2017 22:18 (UTC+04:00)

Два человека погибли в миссии ООН в Мали в результате нападения неизвестных на лагерь миротворцев, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака.

Со ссылкой на данные Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) Хак сообщил, что при атаке на лагерь в регионе Мопти погибли один военнослужащий Мали и один миротворец ООН.

"На данный момент не удалось установить лиц, ответственных за атаку в Мопти", — сообщил он журналистам.

Azernews Newspaper
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