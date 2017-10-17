В Китае из-за тайфуна "Ханун" эвакуировали более 400 тысяч человек

17 октября 2017 20:03 (UTC+04:00)

Более 400 тысяч человек в пяти провинциях Китая были эвакуированы в связи тайфуном "Ханун", передает во вторник РИА Новости со ссылкой на заявление министерства гражданской администрации КНР.

"Ханун", ставший 20-м тайфуном в этом году, обрушился на южные и восточные китайские провинции в понедельник, непогода затронула жизни более 972 тысяч человек в 145 населенных пунктах провинций Чжэцзян, Гуандун, Хайнань, Фуцзянь и Гуанси-Чжуанский автономный район.

Отмечается, что около 900 человек нуждаются в экстренной помощи. Разрушены более 100 домов, свыше 400 получили различные повреждения.

По предварительным подсчетам, прямой экономический ущерб оценивается в сумму порядка 560 миллионов юаней (85 миллионов долларов).

Azernews Newspaper
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