В Харькове внедорожник въехал в толпу

Внедорожник въехал в толпу в центре Харькова, погибли шесть человек, говорится в сообщении полиции Харьковской области, передает РИА Новости.

Авария произошла 18 октября, в 20:45 по местному времени на улице Сумской. В результате происшествия погибли шесть человек, столько же ранены, говорится в сообщении на странице полиции в Facebook.

На место происшествия выехало руководство харьковской милиции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении безопасности дорожного движения.