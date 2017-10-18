В Харькове внедорожник въехал в толпу

18 октября 2017 23:29 (UTC+04:00)

Внедорожник въехал в толпу в центре Харькова, погибли шесть человек, говорится в сообщении полиции Харьковской области, передает РИА Новости.

Авария произошла 18 октября, в 20:45 по местному времени на улице Сумской. В результате происшествия погибли шесть человек, столько же ранены, говорится в сообщении на странице полиции в Facebook.

На место происшествия выехало руководство харьковской милиции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении безопасности дорожного движения.

Azernews Newspaper
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