В Венесуэле задержали более 20 человек за грабежи и беспорядки

Свыше 20 человек были задержаны силами безопасности в венесуэльском штате Боливар за участие в беспорядках и грабежах магазинов в канун и в само Рождество, передает РИА Новости со ссылкой на портал Nuevo Herald.

В городе Сьюдад-Боливар полиция применила слезоточивый газ для разгона участников противоправных действий. Люди пытались вынести бутылки из магазина алкогольной продукции. В ответ в полицию полетели камни.

Затем ситуация повторилась уже у других винных магазинов города. В результате для нормализации ситуации власти вывели на улицы полицию, военных и даже бронетранспортеры. Мэр Сьюдад-Боливара Серхио Эрнандес призвал народ к спокойствию и прекращению грабежей.

Венесуэла переживает сейчас тяжелый экономический период, связанный с гиперинфляцией, дефицитом базовых товаров, медикаментов и еды.

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