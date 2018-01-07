Талибы похитили 20 человек в афганской провинции Фарах

7 января 2018 22:17 (UTC+04:00)

Власти западной афганской провинции Фарах заявили, что талибы захватили в заложники 20 человек, передает Интерфакс со ссылкой на Ariana News.

Член регионального совета Фараха Дадулла Кане сообщил телеканалу, что утром вооруженные боевики радикального движения "Талибан ", в районе населенного пункта Киниск уезда Болобулук задержали на трассе Фарах-Кабул несколько машин, и увезли с собой 20 пассажиров.

Силовые структуры провинции пока не комментировали это сообщение.

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