Более 12 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах из-за угрозы извержения вулкана

15 января 2018 13:02 (UTC+04:00)

Более 12 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах в связи с угрозой извержения вулкана Майон, сообщает РИА Новости со ссылкой на филиппинское информационное агентство PNA.

Ранее сообщалось об эвакуации 5,8 тысячи человек. Решение об эвакуации было принято после того, как вулкан выбросил столб пепла вечером в субботу.

Как сообщила в понедельник представитель национального управления по чрезвычайным ситуациям Мина Марасиган, всего из городов Камалиг, Гвинобатан и Малилипот были эвакуированы 3061 семья — 12044 человек.

Марасиган добавила, что принудительная эвакуация также ведется в городах Легапси и Дарага после сообщений об извержении лавы. Для эвакуации населения задействованы полиция и военные.

В понедельник на вулкане были зафиксированы обрушения вулканического купола. Представители Института вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) заявили, что из-за выброса лавы в понедельник города Камалиг и Поланги были покрыты слоем пепла.

Местные власти отменили занятия в школах региона в понедельник, чтобы в них смогли разместиться эвакуированные. Экстренные медицинские службы приведены в полную готовность на случай извержения. Самолетам гражданской авиации рекомендуется избегать полетов вблизи вулкана.

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