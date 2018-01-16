Венесуэльская нефтяная компания PDVSA увеличит добычу нефти

16 января 2018 05:38 (UTC+04:00)

Венесуэльская нефтяная компания PDVSA в этом году намерена достичь уровня добычи в 2,47 миллиона баррелей нефти в день, передает РИА Новости со ссылкой на издание Universal.

Сейчас уровень добычи нефти приблизился к 1,9 миллиона баррелей в день, отметил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

Для компании это будет год восстановления и инвестиций: PDVSA планирует продолжить борьбу с коррупцией, увеличить объемы производства, укрепить направления переработки и нефтехимии, а также развивать внутренние и внешние рынки.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро. В январе власти страны в 13-й раз продлили действие чрезвычайного положения в экономике страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан незначительно увеличил добычу газа
Энергетика 12 января 16:04
Уровень добычи нефти в Казахстане может повыситься в 2018 году - министр
Энергетика 11 января 14:53
В Венесуэле в результате ДТП погибли семь человек
Другие страны 8 января 05:33
США ввели санкции против трех чиновников и бывшего губернатора Венесуэлы
США 5 января 22:11
Азербайджан огласил объемы добычи нефти с крупнейшего блока месторождений
Энергетика 4 января 10:10
Венесуэла пропустила очередной долговой платеж
Экономика 3 января 17:09
Президент Венесуэлы объявил об увеличении минимальной зарплаты на 40% с начала года
Другие страны 1 января 07:11
В Венесуэле загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод
Другие страны 30 декабря 2017 00:13
Соглашение ОПЕК не может распространиться на экспорт нефти
Энергетика 27 декабря 2017 18:21
В Венесуэле задержали более 20 человек за грабежи и беспорядки
Другие страны 27 декабря 2017 05:16
Сделка ОПЕК может потерять актуальность уже через год
Энергетика 26 декабря 2017 19:40
SOCAR незначительно сократила добычу нефти
Энергетика 20 декабря 2017 18:09
Глава МИД Венесуэлы совершит визит в Китай
Китай 20 декабря 2017 10:52
Азербайджан добыл более 35 млн тонн нефти
Энергетика 14 декабря 2017 16:48
В Венесуэле заявили, что страна вошла в стадию гиперинфляции
Другие страны 14 декабря 2017 05:12
В Венесуэле правящая партия победила в более чем 300 муниципалитетах
Другие страны 11 декабря 2017 08:32
Новую конституцию Венесуэлы вынесут на референдум в 2019 году
Другие страны 11 декабря 2017 02:51
В Венесуэле создали управление по криптовалюте
Другие страны 9 декабря 2017 04:31