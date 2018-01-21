Нападение на отель в Кабуле подавлено (Обновлено)

21 января 2018 09:43 (UTC+04:00)

09:43 (GMT+4) Представитель МВД Афганистана заявил, что нападение на отель Intercontinental Hotel в Кабуле подавлено, было ликвидировано три боевика, передает РИА Новости со сылкой на телеканал Tolo.

В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Жертвами атаки стали пять человек, еще шестеро получили ранения. В настоящий момент пожарные пытаются взять под контроль охватившее часть здания пламя.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel накануне вечером. Ситуацию не удавалось разрешить в течение около десяти часов, на протяжении ночи были слышны перестрелка и взрывы. Как ранее сообщил представитель афганского МВД Наджиб Даниш, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Афганистана.

Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, жертвами атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.

09:24 (GMT+4) Пять человек погибли, шесть получили ранения в результате нападения группы вооруженных людей на отель Intercontinental в Кабуле, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TOLO News.

По сведениям представителя МВД страны, в настоящее время зачищены пять этажей, ликвидированы двое нападавших, еще один или два злоумышленника скрываются в здании. Из отеля были выведены порядка 100 человек, 16 из них - иностранцы. В ведомстве отметили, что боевики не удерживают заложников.

В настоящее время операция по поиску и ликвидации боевиков продолжается.

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Azernews Newspaper
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