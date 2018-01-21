Не менее 18 человек погибли в результате атаки "Талибана" на севере Афганистана

21 января 2018 12:36 (UTC+04:00)

По меньшей мере 18 местных членов проправительственных вооруженных отрядов были убиты боевиками движения "Талибан" на севере Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По его данным, атака произошла в ночь на воскресенье на КПП в провинции Балх, располагающейся на севере страны.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере республики. При этом все чаще полевые командиры и боевики движения "Талибан" присягают на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).

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