Не менее 18 человек погибли в результате атаки "Талибана" на севере Афганистана

По меньшей мере 18 местных членов проправительственных вооруженных отрядов были убиты боевиками движения "Талибан" на севере Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По его данным, атака произошла в ночь на воскресенье на КПП в провинции Балх, располагающейся на севере страны.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере республики. При этом все чаще полевые командиры и боевики движения "Талибан" присягают на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.