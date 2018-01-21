На химическом заводе в Индии прогремел взрыв, четыре человека погибли

21 января 2018 17:34 (UTC+04:00)

Мощный взрыв прогремел на химическом заводе компании GSP Crop Science Private Ltd. в окрестностях индийского города Вадодара, штат Гуджарат, передает РИА Новости со ссылкой на газету Hindustan Times.

Согласно этой информации, инцидент произошел в воскресенье утро. Отмечается, что взрыв спровоцировал сильный пожар, который не удавалось потушить на протяжении более двух часов. В результате инцидента погибли не менее четырёх рабочих, еще девять получили ранения. Все они были незамедлительно доставлены в близлежащие медучреждения, сейчас их жизням ничего не угрожает.

Как отмечает издание, причина аварии пока остается неизвестна. Прибывшая на место взрыва полиция устанавливает обстоятельства случившегося и пока отказывается давать какие-либо комментарии.

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Azernews Newspaper
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