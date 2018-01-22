В Сиднее поезд врезался в ограждение на станции - СМИ

22 января 2018 06:11 (UTC+04:00)

Поезд врезался в ограждение на станции в австралийском Сиднее, в результате чего 16 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sydney Morning Herald.

Как пишет издание, инцидент произошел в понедельник около 10:00 по местному времени на станции "Ричмонд" на северо-западе Сиднея. Поезд врезался в буферный упор в конце платформы, в результате чего пострадали 16 человек. По меньшей мере трое из них получили серьезные травмы.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, пожарные и три вертолета.

Причина инцидента пока не установлена. Представитель пассажирской железнодорожной системы Сиднея Говард Коллинз охарактеризовал случившееся как "необычайное событие".

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