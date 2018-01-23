Полиция Индии сообщила о поимке одного из самых разыскиваемых террористов в стране

23 января 2018 06:11 (UTC+04:00)

Полиция индийского Дели сообщила о поимке одного из самых разыскиваемых террористов в стране - Абдула Субхана Куреши, который подозревается в причастности к серии взрывов в Ахмадабаде в 2008 году, в результате которых погибли 56 человек, передает RT со ссылкой на «Синьхуа».

Как отмечает агентство со ссылкой на источники в полиции, Куреши был схвачен после кратковременной перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов. Подчёркивается, что он является экспертом в производстве взрывных устройств.

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