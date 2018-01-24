В Венесуэле крупнейший НПЗ прекратил свою работу

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay полностью прекратил свою работу, сообщил глава профсоюза венесуэльских нефтяников Иван Фрейтес изданию Universal, передает РИА Новости.

По его словам, в понедельник установка каталитического крекинга, "одна из немногих еще действующих, прекратила работать в рамках запланированного отключения для техобслуживания линии компрессоров". Он добавил, что также были остановлены две установки для дистилляции.

Ряд жителей полуострова Парагуана, где находится завод, также сообщили о прекращении работы факельных установок комплекса.

Как написал в своем Twitter депутат национальной ассамблеи Луис Стефанелли, на заводе Amuay впервые более чем за 60 лет его работы были погашены все факельные установки.

Ранее сообщалось о двух пожарах на крупных НПЗ Венесуэлы, в том числе и на Amuay.

Венесуэла сейчас испытывает нехватку бензина в разных штатах страны. ЧП на крупных НПЗ могут усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.

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