Япония хочет всесторонне улучшить отношения с Китаем в 2018 году

Япония в этом году намеревается всесторонне улучшать отношения с Китаем. Об этом, как сообщило агентство Kyodo, в воскресенье в Пекине на переговорах с главой МИД Китая Ван И заявил глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно, передает ТАСС.

"В этом году мы хотели бы всесторонне улучшить отношения", - приводит его слова агентство. Отмечается, что Ван И в свою очередь высоко оценил такую позицию японского правительства. Япония и КНР в 2018 году отмечают 40-ю годовщину подписания соглашения о мире и дружбе между двумя государствами.

Отношения между Пекином и Токио остаются натянутыми на фоне территориального спора вокруг островов Дяоюйдао (Сенкаку), который разгорелся в сентябре 2012 года после покупки японскими властями этих земель у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.

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