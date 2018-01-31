К югу от Багдада обнаружили древнюю вавилонскую постройку

Иракские археологи обнаружили древнюю постройку времен Вавилона на территории провинции Бабиль к югу от Багдада, заявил местный археолог Дыя ас-Сафар, передает РИА Новости.

"Постройка потрясающая с точки зрения планирования, и она, возможно, являлась одним из основных храмов в историческом городе Далият", — говорится в заявлении ас-Сафара.

Он отметил, что к исследованиям были привлечены студенты и преподаватели университета провинции Бабиль. Раскопки проводились совместно факультетом искусств университета и национальным департаментом древностей и наследия Ирака.

Расцвет Вавилонского царства пришелся на XVIII век до нашей эры. Руины его столицы, города Вавилон, расположены в окрестностях современного иракского города Хилла, который является административным центром провинции Бабиль.

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