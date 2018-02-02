Не менее 12 человек погибли при крушении военного самолета в Китае - СМИ

2 февраля 2018 08:28 (UTC+04:00)

12 человек погибли в результате крушения военного самолета в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники, близкие к ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), пишет ТАСС.

Катастрофа произошла в минувший понедельник во время тренировочного полета, однако подробности стали известны только сейчас. По данным газеты, речь идет о самолете-заправщике нового типа, модифицированном на базе транспортного самолета Y-8 ("Юнь-8", аналог советского Ан-12).

"На борту находились 12 человек - мужчины и женщины, никому из них не удалось спастись, когда самолет начал падать", - заявил источник газете на условиях конфиденциальности. Он пояснил, что данный самолет не оснащен системой катапультирования, а у экипажа не хватило времени на то, чтобы выпрыгнуть с парашютом.

Министерство обороны КНР не дает официальных комментариев по поводы трагедии. Она, по данным газеты, подорвала моральный дух в ВВС, поскольку произошла спустя несколько недель после катастрофы еще одного самолета - палубного истребителя J-15 ("Цзянь-15"). По словам источников, оба самолета этих типов пока не являются совершенными и нуждаются в дальнейших испытаниях и доработке, прежде чем смогут полноценно участвовать в учениях военной авиации.

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Azernews Newspaper
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