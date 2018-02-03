В Монголии произошло землетрясение

3 февраля 2018 10:32 (UTC+04:00)

Подземный толчок магнитудой 4,1 зафиксирован в западной части Монголии в 281 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр произошедшего в пятницу сейсмособытия имел координаты 49.29 градуса северной широты и 93.05 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в акватории озера Хяргас-Нуур.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5 баллов по шкале MSK-64.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Австрии произошло землетрясение магнитудой 4,0
Европа 1 февраля 08:53
В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,2
Другие страны 1 февраля 06:15
На юге Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны 31 января 21:37
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,4
Другие страны 29 января 04:26
У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны 28 января 03:24
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи
Другие страны 27 января 04:03
На ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 4,4
Общество 27 января 00:57
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,8
США 26 января 02:16
У побережья Индии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны 25 января 06:51
У острова Крит произошло землетрясение магнитудой 4,5
В мире 24 января 03:46
В США произошло сильное землетрясение
США 23 января 13:54
В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение
Другие страны 23 января 10:48
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 3,6
Казахстан 21 января 13:23
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в китайском Синьцзяне
Китай 20 января 18:17
В Ираке произошло землетрясение
Другие страны 20 января 12:03
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3
Другие страны 19 января 21:36
В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3
Другие страны 19 января 06:10
В Тихом океане в районе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Другие страны 18 января 07:57