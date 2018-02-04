На Мальдивах военные окружили парламент, два человека арестованы

4 февраля 2018 17:00 (UTC+04:00)

Вооруженные дубинками и щитами военные окружили парламент в мальдивской столице Мале, в здание которого направились сторонники оппозиции после неожиданной отставки секретаря парламента в воскресенье, передает РИА Новости со ссылкой на издание Аvas.

Согласно его информации, некоторые из оппозиционеров забрались по стене, чтобы попасть в парламент. Два парламентария были арестованы полицией по обвинениям во взяточничестве. Как уточняется, членство в парламенте двоих задержанных и еще десятерых сторонников оппозиции ранее восстановил Верховный суд, после чего оппозиционная коалиция получила большинство в законодательном органе. Отмечается, что парламент, среди прочего, обладает правами вынести импичмент президенту.

В воскресенье генеральный секретарь парламента Ахмед Мохамед объявил о своей отставке, не объяснив причины решения. Издание уточняет, что днем ранее парламент отменил назначенное на понедельник открытое заседание из-за "соображений безопасности".

Руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив ранее сообщили, что имеют информацию о том, что Верховный суд в воскресенье может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти, и заявили, что не будут подчиняться "неконституционному" решению.

Ранее Верховный суд Мальдив постановил освободить девять осужденных оппозиционеров, включая экс-президента Мохаммеда Нашида и бывшего вице-президента Ахмпеда Адхиба Гафура, назвав решение в отношении них "политически мотивированным". Представители полиции позднее заявили, что вынуждены подчиняться судебному решению, после чего глава полиции был уволен, а парламент приостановил работу по соображениям безопасности.

Мохамед Нашид в 2008 году стал первым демократически избранным президентом Мальдивской республики, но был свергнут в 2012 году и признан виновным в террористической деятельности в марте 2015 года. Согласно официальному обвинению, Нашид совершил ряд правонарушений, подпадающих под действие закона о терроризме. Арест и заключение бывшего президента вызвали осуждение со стороны международного сообщества, которое считает, что процедура не соответствовала стандартам ведения судебного дела.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Эквадоре парламент эвакуировали после звонка о бомбе
Другие страны 3 февраля 02:13
Внесены изменения в азербайджано-казахстанскую конвенцию о налогообложении
Бизнес 31 января 16:59
У здания каталонского парламента более 10 человек пострадали в ходе митинга
Европа 31 января 02:47
В Узбекистане законопроекты будут проходить международную экспертизу
Узбекистан 15 января 17:00
Комиссия парламента Ирана по нацбезопасности проведёт экстренное заседание
Политика 14 января 16:35
Спикеры стран Северной Европы и Балтии нанесут совместный визит в Китай
Китай 6 января 13:20
Узбекистан усилит контроль над госзакупками
Бизнес 6 января 11:47
Президент Италии распустил парламент страны
Европа 28 декабря 2017 21:41
Парламент Казахстана определяет статус специальных экономических зон
Бизнес 28 декабря 2017 16:30
В парламенте Казахстана обсудили расширение экономических связей с азиатскими странами
Бизнес 25 декабря 2017 16:39
Туркменистан готовится к выборам в парламент и органы местной власти
Туркменистан 23 декабря 2017 10:53
В Узбекистане совершенствуются механизмы налогового администрирования
Бизнес 21 декабря 2017 17:27
В парламентском большинстве Грузии создаются две новые фракции
Грузия 16 декабря 2017 12:57
В Узбекистане расширяются полномочия местных органов по утверждению и мониторингу бюджета
Узбекистан 14 декабря 2017 17:19
Президент Таджикистана обратится с посланием к Парламенту страны
Таджикистан 7 декабря 2017 17:56
Депутаты обсуждают новые законы для СМИ Узбекистана
Узбекистан 7 декабря 2017 16:50
Председатель Парламента Черногории завершил визит в Грузию
Грузия 6 декабря 2017 17:07
Парламент Грузии обсуждает структурные изменения в правительстве
Грузия 6 декабря 2017 17:00