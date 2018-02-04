На Мальдивах военные окружили парламент, два человека арестованы

Вооруженные дубинками и щитами военные окружили парламент в мальдивской столице Мале, в здание которого направились сторонники оппозиции после неожиданной отставки секретаря парламента в воскресенье, передает РИА Новости со ссылкой на издание Аvas.



Согласно его информации, некоторые из оппозиционеров забрались по стене, чтобы попасть в парламент. Два парламентария были арестованы полицией по обвинениям во взяточничестве. Как уточняется, членство в парламенте двоих задержанных и еще десятерых сторонников оппозиции ранее восстановил Верховный суд, после чего оппозиционная коалиция получила большинство в законодательном органе. Отмечается, что парламент, среди прочего, обладает правами вынести импичмент президенту.

В воскресенье генеральный секретарь парламента Ахмед Мохамед объявил о своей отставке, не объяснив причины решения. Издание уточняет, что днем ранее парламент отменил назначенное на понедельник открытое заседание из-за "соображений безопасности".

Руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив ранее сообщили, что имеют информацию о том, что Верховный суд в воскресенье может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти, и заявили, что не будут подчиняться "неконституционному" решению.

Ранее Верховный суд Мальдив постановил освободить девять осужденных оппозиционеров, включая экс-президента Мохаммеда Нашида и бывшего вице-президента Ахмпеда Адхиба Гафура, назвав решение в отношении них "политически мотивированным". Представители полиции позднее заявили, что вынуждены подчиняться судебному решению, после чего глава полиции был уволен, а парламент приостановил работу по соображениям безопасности.

Мохамед Нашид в 2008 году стал первым демократически избранным президентом Мальдивской республики, но был свергнут в 2012 году и признан виновным в террористической деятельности в марте 2015 года. Согласно официальному обвинению, Нашид совершил ряд правонарушений, подпадающих под действие закона о терроризме. Арест и заключение бывшего президента вызвали осуждение со стороны международного сообщества, которое считает, что процедура не соответствовала стандартам ведения судебного дела.

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