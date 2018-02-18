В Лондоне вручат кинопремию BAFTA

18 февраля 2018 02:01 (UTC+04:00)

Церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA состоится в воскресенье в Лондоне, среди претендентов на престижную награду — фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева, пишет РИА Новости.

Вручение премии состоится в Королевском Альберт-Холле. В этом году сменится ведущий церемонии: писатель и актер Стивен Фрай, остававшийся ведущим на протяжении 12 лет, недавно заявил, что "пришло время дать другим возможность поднять BAFTA на новый уровень". В этом году вести церемонию будет звезда сериала "Красиво жить не запретишь", актриса и режиссер Джоанна Ламли.

Фильм Звягинцева номинирован на премию BAFTA в категории "Лучший фильм не на английском языке". Ранее "Нелюбовь" завоевала три награды на недавно прошедшей Неделе российского кино в Британии, в том числе главный приз фестиваля — "Золотого единорога".

С фильмом Звягинцева поборются французский триллер "Она" режиссера Пола Верховена, камбоджийско-американский фильм Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца", южнокорейский фильм "Служанка" (режиссер Пак Чхан-ук) и иранский фильм "Коммивояжер" (режиссер Асгар Фархади).

Рекорд по числу номинаций премии BAFTA в этом году у фильма Гильермо дель Торо "Форма воды". Картина, жанр которой можно определить как мелодрама-фэнтези, претендует на награды в 12 номинациях, в том числе "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший оригинальный сценарий". Актрисы Салли Хокинс и Октавия Спенсер заявлены в номинациях "Лучшая актриса в главной роли" и "Лучшая актриса в роли второго плана" соответственно.

В номинации "Лучший фильм" с "Формой воды" конкурируют драма "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино, исторические драмы "Темные времена" Джо Райта с Гари Олдманом в роли Уинстона Черчилля и "Дюнкерк" Кристофера Нолана, криминальная драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха.
"Темные времена" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получили по девять номинаций BAFTA.

Дэниел Дэй-Льюис, Гари Олдман, Аннетт Бенинг, Кристин Скотт Томас, Хью Грант, Вуди Харрельсон значатся в числе претендентов в актерских номинациях. На премию в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" претендует Кристофер Пламмер, в рекордные сроки снявшийся в фильме "Все деньги мира" в роли, первоначально сыгранной Кевином Спейси. Режиссер картины Ридли Скотт после сексуального скандала, разразившегося вокруг Спейси, решил не рисковать и переснять все сцены с участием актера.

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