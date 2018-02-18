В Южной Корее арестовали перебежчицу из КНДР за поставки риса северокорейским спецслужбам

Полиция Южной Кореи арестовала перебежчицу из КНДР по обвинению в отправке 130 тонн риса на сумму около 105 миллионов южнокорейских вон (около 97 тысяч долларов) для северокорейского министерства охраны государственной безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап .



По данным представителей прокуратуры города Сувон, 49-летняя женщина в прошлом году дважды отправляла рис в КНДР через посредника в Китае. Подозреваемая была задержана южнокорейской полицией после того, как она перевела 80 миллионов южнокорейских вон (около 75 тысяч долларов) китайскому посреднику для отправки дополнительной партии риса в КНДР.

До своего ареста подозреваемая уже успела продать свой дом и избавиться от личных вещей. Представителям следствия женщина, бежавшая из КНДР в 2011 году, сообщила, что хотела вернуться на родину для воссоединения с сыном. По данным следствия, женщина, предположительно, вышла на контакт с северокорейскими спецслужбами в начале прошлого года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.