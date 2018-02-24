Более 20 афганских военных погибли при атаке талибов на юге страны

24 февраля 2018 10:32 (UTC+04:00)

По меньшей мере 25 афганских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Фарах на юго-западе страны, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Pajhwok.

По его данным, талибы напали на афганскую военную базу.

Ранее в результате взрыва в центре Кабула два человека погибли, шесть получили ранения. Одновременно с этим в результате еще одного теракта в городе Лашкаргах на юге Афганистана погиб один человек, 10 пострадали.

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