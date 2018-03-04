На севере Синая военные за два дня ликвидировали десять экстремистов

4 марта 2018 11:40 (UTC+04:00)

Военные Египта в ходе масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова "Синай-2018" за последние двое суток ликвидировали 10 террористов, задержаны порядка 250 подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности, передает РИА Новости со ссылкой на заявление армии.

Сообщается, что военные также уничтожили несколько взрывных устройств, складов оружия, укрытий террористов. Обнаружено и уничтожено подземное хранилище топлива.

В документе отмечается, что на границе с Ливией египетские военные уничтожили колонну из 11 машин с оружием, пытавшихся незаконно проникнуть на египетскую территорию.

Военные также сообщили, что в ходе операции за последние дни погибли четверо военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Антитеррористическая операция "Синай-2018" началась 9 февраля. За это время египетские военные ликвидировали на полуострове уже порядка ста экстремистов.

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