"Ювентус" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

8 марта 2018 01:46 (UTC+04:00)

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" в гостях одержал победу над английским "Тоттенхэмом" со счетом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, пишет ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Гонсало Игуаин (64-я минута) и Пауло Дибала (67). У проигравших отличился Сон Хын Мин (39).

Матч начался с минуты молчания в память о капитане итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года в воскресенье.

Первый матч команд завершился вничью со счетом 2:2. Таким образом, в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов пробился коллектив из Италии.

Соперник "Ювентуса" по четвертьфиналу турнира определится в результате жеребьевки.

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