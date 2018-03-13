В Новой Зеландии тестируют беспилотное летающее такси

13 марта 2018 15:06 (UTC+04:00)

Первое в мире беспилотное летающее такси тестируется в городе Крайстчерч на Южном острове Новой Зеландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New Zealand Herald.

По данным издания, беспилотное летающее такси получило название Cora. Транспортное средство может подниматься и приземляться вертикально, как вертолет, и лететь, как самолет. Разработка проекта длилась в течение восьми лет. Компания Zephyr Airworks, разрабатывающая проект, планирует выпустить такси на рынок в течение шести лет.

"Подобные тесты позволяют нам рассмотреть будущие возможности для транспорта, которые могут иметь далеко идущие преимущества для ежедневных поездок и даже могут поддержать наш растущий туристический рынок", — заявила глава администрации города Крайстчерч Джоанна Норрис, слова которой приводит газета.

По данным издания, такси работает на электрическом двигателе и поэтому безопасно для окружающей среды.

Как сообщает газета, прототип такси способен перевозить двух человек.

Во вторник также была запущена партнерская программа в области инноваций, которая нацелена на привлечение иностранных компаний для разработки инновационных продуктов на территории Новой Зеландии. Данная программа будет оказывать поддержку другим подобным проектам.

Генеральным директором корпорации Kitty Hawk, в которую входит Zephyr Airworks, является Себастьян Трун, который также был директором исследовательской лаборатории Google Х, разрабатывающей беспилотный автомобиль.

В декабре 2016 года Alphabet выделил проект по разработке беспилотного автомобиля в отдельную компанию под названием Waymo. Ранее в течение 6 лет проект существовал как часть исследовательской лаборатории Х. Компания планирует запустить сервис по совместному использованию автомобилей. В проекте будут задействованы минивэны Fiat Chrysler Automobiles и использована технология полуавтопилота.

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