На востоке Афганистана прогремел взрыв, есть погибшие

Три человека погибли, еще восемь получили ранения в результате взрыва в городе Джелалабад на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя местных властей, передает РИА Новости.

"Три человека убиты и восемь других ранены", — цитирует телеканал представителя властей Атталлаха Ходжани. По предварительным данным, взорвался начиненный взрывчаткой мотоцикл.

По данным местных СМИ, среди пострадавших пять детей. Все раненые были госпитализированы.

Хорджани также опроверг более ранние сообщения СМИ о том, что взрыв произошел рядом со стадионом, где незадолго до этого выступал перед сторонниками лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр.

Как отмечает телеканал, ни одна группировка пока не взяла ответственность за инцидент.

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