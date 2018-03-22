Президент Перу подтвердил, что уходит в оставку (ОБНОВЛЕНО)

22 марта 2018 00:10 (UTC+04:00)

Президент Перу Педро Кучински официально заявил о своей отставке в прямом телеэфире во время обращения к нации? сообщает РИА Новости.

"Я не хочу быть подводным камнем для (развития) Перу, не хочу, чтобы страдала страна и моя семья", - заявил Кучински.

Президент Перу подал заявление об отставке на имя конгресса на фоне разгоревшегося скандала с подкупом конгрессменов. Накануне оппозиционная партия "Народная сила" заявила о попытках подкупа депутатов с целью недопущения импичмента Кучински в ходе намеченного на 22 марта голосования в конгрессе.

23:27 (GMT+4) Президент Перу Педро Кучински подал заявление об отставке с поста на фоне разгоревшегося скандала с подкупом конгрессменов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал Diario Gestion.

По данным портала, прошение об отставке на имя конгресса страны подано в ходе заседания кабинета министров утром в среду.

Накануне оппозиционная партия "Народная сила" заявила о попытках подкупа депутатов, чтобы не допустить импичмента президента Кучински в ходе намеченного на 22 марта голосования в конгрессе.

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