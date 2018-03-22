Япония намерена провести встречу Абэ с Кин Чен Ыном - СМИ

22 марта 2018 01:45 (UTC+04:00)

Правительство Японии сообщило КНДР о своем намерении провести встречу между японским премьер-министром Синдзо Абэ и лидером КНДР Кин Чен Ыном. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники, передает ТАСС.

По информации агентства, Абэ надеется обсудить похищения японских граждан, а также ядерную и ракетную программы КНДР. Он также считает, что реализация Пхеньянской декларации 2002 года о расширении Японией экономического сотрудничества с КНДР после нормализации отношений принесет последней экономическую выгоду, добавили источники.

Как напоминает Kyodo, на саммите в 2002 году бывший лидер КНДР Ким Чен Ир признал факт похищения северокорейскими спецслужбами 13 японских граждан, заявив, что восемь из них погибли, пятерым было позже разрешено вернуться на родину. При этом Пхеньян считает вопрос о похищениях решенным, тогда как Токио настаивает на возвращении всех жертв.

Агентство также сообщило, что Абэ попросит президента США Дональда Трампа помочь в проведении этой встречи во время посещения Белого дома в середине апреля этого года.

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