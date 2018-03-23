Конгресс Перу принял отставку президента

23 марта 2018 20:33 (UTC+04:00)

Конгресс Перу принял в пятницу на своем пленарном заседании отставку президента страны Педро Кучински, передает РИА Новости. Заседание транслировалось на официальном канале парламент

За согласие с отставкой Кучински проголосовали 105 депутатов.

В ближайшее время Мартин Вискарра, первый вице-президент страны, должен быть приведен к присяге, а затем выступит с посланием к конгрессу. Он займет должность главы государства до 2021 года.

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