МИД Канады призвал все стороны конфликта в Сирии позволить оказать гумпомощь населению

27 марта 2018 02:14 (UTC+04:00)

Канадский МИД призвал все стороны конфликта в Сирии соблюдать режим прекращения боевых действий и позволить оказать нуждающемуся населению гуманитарную помощь. Об этом в понедельник говорится в заявлении главы канадского внешнеполитического ведомства Христи Фриланд, передает ТАСС.

"Канада призывает все стороны конфликта соблюдать их обязательства по международному гуманитарному праву, прекратить нападения на мирных жителей и гуманитарных работников, а также обеспечить быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ к нуждающемуся в помощи населению", - сказала она. Министр также добавила, что "необходимо предпринять коллективные действия, чтобы положить конец этому конфликту". Фриланд отметила, что, несмотря на недавние призывы ООН к прекращению боевых действий, только в марте в Восточной Гуте погибли более 1,6 тыс. человек.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.

13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.

Как сообщили в понедельник в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, более 114 тыс. человек вышли по гуманитарным коридорам из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Британский лайнер вынужденно приземлился в Канаде - СМИ
Европа 25 марта 06:53
В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $12 млн
Другие страны 25 марта 02:04
Эрдоган: Турция готова к проведению новых антитеррористических операций в Сирии
Турция 24 марта 16:24
Более 100 тысяч человек покинули Восточную Гуту во время гумпауз
Арабские страны 24 марта 00:21
Более четырех тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту в пятницу
В мире 23 марта 16:07
Более трех тысяч мирных жителей вышли из Восточной Гуты в четверг с утра
В мире 22 марта 15:20
Три колонны автомобилей с боевиками выехали из Восточной Гуты в Идлиб
В мире 22 марта 14:19
Более тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту утром в четверг
В мире 22 марта 13:25
ВС Турции ликвидировали одного из самых опасных террористов РПК
Турция 22 марта 10:00
ВС Турции и ССА продолжают поиск мин и СВУ в Африне
Турция 21 марта 23:49
Из Восточной Гуты с начала гумоперации вывели 79,7 тысячи человек
Арабские страны 19 марта 23:16
Китай продолжит содействовать политическому урегулированию сирийской проблемы -- посол
Китай 19 марта 18:22
Силы ССА установили контроль над Африном
Турция 18 марта 11:09
Из Восточной Гуты с начала "гуманитарных пауз" вышли более 48 тысяч человек
Арабские страны 17 марта 23:19
Двое неизвестных расстреляли мужчину на улице Торонто
Другие страны 17 марта 21:19
Из Восточной Гуты с начала работы коридора вышли более 44 тысяч беженцев
В мире 17 марта 17:53
Не менее 13 человек пострадали в Дамаске при обстреле со стороны боевиков
В мире 17 марта 15:26
Более 30 тыс. человек вышли из Восточной Гуты
В мире 17 марта 15:17