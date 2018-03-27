МИД Канады призвал все стороны конфликта в Сирии позволить оказать гумпомощь населению

Канадский МИД призвал все стороны конфликта в Сирии соблюдать режим прекращения боевых действий и позволить оказать нуждающемуся населению гуманитарную помощь. Об этом в понедельник говорится в заявлении главы канадского внешнеполитического ведомства Христи Фриланд, передает ТАСС.

"Канада призывает все стороны конфликта соблюдать их обязательства по международному гуманитарному праву, прекратить нападения на мирных жителей и гуманитарных работников, а также обеспечить быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ к нуждающемуся в помощи населению", - сказала она. Министр также добавила, что "необходимо предпринять коллективные действия, чтобы положить конец этому конфликту". Фриланд отметила, что, несмотря на недавние призывы ООН к прекращению боевых действий, только в марте в Восточной Гуте погибли более 1,6 тыс. человек.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.

13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.

Как сообщили в понедельник в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, более 114 тыс. человек вышли по гуманитарным коридорам из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз.

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