В Таиланде в ДТП с автобусом погибли шесть человек

10 апреля 2018 10:23 (UTC+04:00)

Шесть рабочих из Мьянмы погибли в Таиланде, еще 44 получили ранения, 28 из них — тяжелые, в результате ДТП с двухъярусным автобусом, сообщает во вторник интернет-версия газеты Nation со ссылкой на местную полицию, передает РИА Новости.

Автобус, перевозивший мьянманских гастарбайтеров от границы в центральную провинцию Чаченгсао, отъехав от границы чуть больше 70 километров, вылетел на большой скорости с горной дороги на повороте и перевернулся, сообщает издание. Авария произошла около 11 вечера в понедельник. Шесть человек погибли на месте, 44 получили ранения различной степени тяжести, в том числе тяжелые — 28 человек, говорится в сообщении. Все пострадавшие были доставлены в больницы провинции Так, сообщает газета.

По словам полицейских, ведущих расследование ДТП, водитель автобуса утверждает, что по неизвестной причине не смог затормозить на вираже и попытался притормаживать, прижимаясь бортом автобуса к ограждению трассы, однако ограждение не выдержало, и автобус вылетел с дороги. Следователи подозревают, что водитель вел автобус с превышением скорости и произошедший перед входом в поворот отказ тормозов привел к аварии, сообщает издание.

По статистике, Таиланд находится на одном из первых мест в мире по смертельным ДТП. 11 апреля в стране начинается очередная "опасная неделя", одна из двух ежегодных "опасных недель", когда на дорогах происходит наибольшее количество ДТП: первая такая неделя приходится на празднование Нового года в январе, а вторая — на празднование традиционного тайского Нового года по лунному календарю в середине апреля.

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