Мадуро отказался от участия в "Саммите Америк"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник отказался от участия в "Саммите Америк" в Перу, передает РИА Новости.

"Вчера ночью я решил, что не поеду на "Саммит Америк" в Лиму, я останусь с моим народом, чтобы отметить провал государственного переворота 2002 года", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, эта региональная встреча лидеров государств континента не находится в числе приоритетов для Венесуэлы.

На прошлой неделе Мадуро резко изменил свое отношение к предстоящему "Саммиту Америк", на который раньше стремился попасть при отсутствии приглашения, и назвал его потерей времени. С февраля и он, и МИД Венесуэлы постоянно подчеркивали, что глава страны попадет на саммит, несмотря на противодействие официальной Лимы.

Ранее власти Перу отозвали свое приглашение Мадуро и заявили, что он не сможет участвовать в региональном саммите 13-14 апреля.

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