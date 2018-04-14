Президент Египта продлил чрезвычайное положение в стране

14 апреля 2018 04:02 (UTC+04:00)

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси издал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране на три месяца, он был опубликован в субботу в официальных египетских газетах, передает РИА Новости.

"Объявляется режим чрезвычайного положения во всех частях страны сроком на три месяца, начиная с часа ночи субботы, 14 апреля 2018 года", — сообщается в указе.

Указ президента предусматривает, что вооруженные силы и органы полиции наделяются всеми полномочиями для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности на всей территории страны. За нарушение приказов президента на момент действия чрезвычайного положения в стране полагается тюремное заключение.

Президент Египта ввел чрезвычайное положение в стране на три месяца в апреле прошлого года после терактов в христианских церквях в городах Танта и Александрия, в результате которых погибли более 45 человек.

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