В результате землетрясения в Индонезии пострадали более 20 человек

19 апреля 2018 05:29 (UTC+04:00)

Два человека погибли, более 20 получили ранения различной степени тяжести в результате землетрясения в провинции Центральная Ява в Индонезии. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, передает ТАСС.

Подземные толчки, сила которых составляла 4,4 балла, разрушили сотни домов, школы, мечети. Свыше 2 тыс. местных жителей были вынуждены переместиться в специальные центры.

Землетрясение произошло в среду около 13:30 по местному времени в окрестностях города Банджарнегара провинции Центральная Ява, расположенной на самом густонаселенном острове Ява. Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по пять-шесть раз в день.

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