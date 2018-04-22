В Чили при взрыве из-за утечки газа пострадали 50 человек

БАКУ /Trend/ - Три человека погибли, еще 50 пострадали в результате взрыва в медицинском центре в чилийском городе Консепсьоне, сообщает Синьхуа.

Местный мэр Альваро Ортис сказал, что взрыв был вызван утечкой газа внутри медицинского центра. По словам мэра, некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

По имеющимся данным, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые эвакуировали пострадавших, а в настоящее время осуществляют разбор завалов.

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